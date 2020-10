‘Governe para o Brasil, Bolsonaro, e não para seus interesses’, diz Doria

João Doria respondeu há pouco os ataques de Jair Bolsonaro, que divulgou mais cedo informações de que o governo de São Paulo havia aumentado impostos dos produtos da cesta básica.

“O presidente Jair Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto. Fizemos sim a reforma administrativa que ele, Bolsonaro, deixou de fazer no plano federal. Se ficasse mais preocupado em governar e menos em atacar adversários, poderia fazer algo de útil para o país. Governe para o Brasil, Bolsonaro, e não para seus interesses políticos e ideológicos!”

Mais cedo, no Palácio da Alvorada, o presidente disse o seguinte: “Teve estado que aumentou imposto no Brasil. Sabe qual é? São Paulo. São Paulo aumentou barbaramente produtos da cesta básica, lamentavelmente. Está cobrando imposto até do cara com deficiência que compra um carro”.