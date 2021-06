Governador do Amazonas posta nas redes na hora da sessão da CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de ignorar a convocação para prestar depoimento na CPI da Pandemia do Senado, nesta quinta-feira, o governador do Amazonas, Wilson Lima, achou por bem postar nas redes sociais durante a reunião da comissão, mostrando que começou o dia acompanhando o início da operação Mão de Ferro, executada por tropas da Polícia Militar e Força Nacional no Estado.

“A operação dá continuidade às ações de pronta resposta aos atos criminosos que aconteceram entre domingo e segunda-feira. Até o momento, 45 pessoas foram detidas e nosso efetivo, somado agora à Força Nacional, está nas ruas para garantir a segurança da população”, escreveu Lima, que foi beneficiado por um habeas corpus da ministra Rosa Weber, do STF, na noite de quarta-feira.

A decisão autorizou o governador a não comparecer à CPI, mas ele também poderia ir e ficar calado. O presidente da comissão, Omar Aziz, que também é do Amazonas, anunciou que iria recorrer ao Supremo.