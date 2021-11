‘Gostaria muito de ser vice do Ciro’, diz Datena ao anunciar ida ao PSD

O apresentador José Luiz Datena confirmou há pouco no ar que deixará o PSL e irá se filiar ao PSD de Gilberto Kassab. Segundo Datena, o motivo é que a fusão entre o PSL e o DEM que resultará no União Brasil não o agradou. O âncora do Brasil Urgente da Band era cotado para ser um possível candidato da terceira via à presidente da República no ano que vem. Segundo ele explicou nesta terça-feira durante o quadro “papo de janela”– inserção do Brasil Urgente na programação do Melhor da Tarde–, ele está a disposição do que decidir Gilberto Kassab. O mais provável, diz o apresentador, é que ele tente se eleger senador por São Paulo, mas há uma possibilidade em discussão, que seria a de Datena ser vice na chapa de Ciro Gomes (PDT).

“Eu não me dei muito bem com a fusão [do PSL com o DEM]. Eu não gostei da fusão. Eu só fiquei sabendo quando ela já estava definida. Decidi sair e seguir o meu caminho. Eu gostaria muito de servir o Brasil como presidente ou como vice do Ciro, também de quem gosto muito. Posso ser vice do partido também”, disse ele.

Datena disse que desde que decidiu se filiar ao PSL, em julho, que o plano inicial seria concorrer ao Senado. A ideia de lançá-lo como possível presidenciável teria sido da deputada Janaína Paschoal. O apresentador afirmou que um dia pretende ser eleito presidente, mas que o sonho pode esperar para depois do pleito de 2022. Ele reforçou que faz o que o partido decidir.

“Dessa vez eu confio que vou ser candidato mesmo. Farei aquilo que o partido definir. Por enquanto, o candidato a presidente do PSD é o Rodrigo Pacheco. Se quiserem que eu ajude o Pacheco, eu posso ajudar”, disse ele.