Fritura de Ramos tem público cativo também no Exército

A fritura de Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil, atribuída aos caciques do centrão, é acompanhada com entusiasmo no Exército. Uma ala da caserna adoraria ver o ministro sair para passear de moto e curtir a aposentadoria — e não mais aparacer no Planalto. Ramos, no entanto, segue com o apoio de Jair Bolsonaro.

