Ex-ministro de Dilma é flagrado furtando cone de trânsito no DF

Ex-ministro da Indústria e Comércio durante o governo da petista Dilma Rousseff, Fernando Furlan foi flagrado no fim de semana furtando cones de trânsito no estacionamento do prédio onde mora em um bairro de classe alta em Brasília.

O caso, revelado pelo Correio Braziliense, sem o nome do ex-ministro. Furlan devolveu os cones ao saber que havia sido flagrado pelas câmeras do prédio e que o caso havia sido registrado na polícia.