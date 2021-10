Encontro de Eduardo Leite e Pacheco tem Bolsonaro como tema principal

No caminho entre o Solar das Hortênsias, no município de Canela, e Gramado, na Serra Gaúcha, onde participaram de evento do Ministério Público na sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aproveitaram para fazer reflexões sobre o atual cenário político do país.

Ambos criticaram a falta de estabilidade política, que reflete no aumento do preço do dólar, da gasolina, da inflação e do custo de vida.

Sem citar Jair Bolsonaro, os dois concordaram que quem exerce o cargo de presidente do país precisa ter equilíbrio, sensatez e o bom-senso, e ainda saber ouvir e tomar as decisões com serenidade e ponderação.

Como o Radar mostra na edição de VEJA que está nas bancas, Pacheco se prepara para colocar sua candidatura presidencial na rua no fim do ano. Já Leite disputa as prévias do PSDB para tentar ser o presidenciável da sigla em 2022.