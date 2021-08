É dever dos governadores defender a democracia, diz Doria

Na reunião de governadores que ocorre nesta manhã, João Doria sugeriu há pouco a construção de uma carta a ser assinada pelos mandatários em defesa da democracia e em repúdio aos ataques constantes de Jair Bolsonaro às instituições. Ouça.

“Temos o dever de defender a democracia, e não silenciar diante das ameaças que o país sofre constantemente. Basta observar as manifestações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que flerta com o autoritarismo permanentemente, e muitos de seus ministros endossam isso. Não nos cabe silenciar diante de fatos que podem colocar em risco as liberdades e os princípios constitucionais do país”, declarou Doria.

O governador de São Paulo criticou, ainda, a organização de movimentos antidemocráticos pró-Bolsonaro, aos quais atribuiu à atuação de milícias.

“Teremos em setembro manifestações não apenas no direito de se manifestar contra ou a favor, mas manifestações ruidosas para colocar em risco a democracia. Caminhoneiros que estão sendo organizados por milícias bolsonaristas para fechar estradas, o estímulo pelas redes sociais para que saiam às ruas armados. Isso é desrespeitar o país e desrespeitar a vida”, afirmou.