‘É deplorável’, diz Simone Tebet sobre gritos de Bolsonaro com jornalista

O grito de “cala a boca” do presidente Jair Bolsonaro a uma repórter da Rede Vanguarda nesta segunda-feira, em Guaratinguetá (SP), provocou reações no Congresso. Líder da bancada feminina no Senado, Simone Tebet classificou o arroubo do presidente como “deplorável” e motivo de indignação.

“Meio milhão de mortos pela Covid-19, nenhuma palavra de solidariedade aos familiares, mas grito constante contra a imprensa, normalmente uma jornalista e contra a máscara que pode salvar, é deplorável e causa indignação”, disse a senadora ao Radar.