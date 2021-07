Diretor exonerado na Saúde guardou munição contra Pazuello

Demitido sumariamente da Saúde, Roberto Dias passou a quarta reunido com advogados mostrando os documentos da Saúde que levou com ele. Se o que diz é verdade, Eduardo Pazuello pode limpar as gavetas no Planalto.

Diz um aliado do ex-diretor de Logística acusado de pedir propina na compra de vacinas: “Alguém acredita que um esquema bilionário de propina na vacina é coisa de bagrinho? De diretor de logística? Roberto vai falar”.