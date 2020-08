Destaque no Real Madrid, Rodrygo será embaixador do jogo FIFA 21

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma das principais joias do futebol brasileiro e mundial, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, fechou acordo para ser o embaixador do jogo FIFA 21.

Ele foi escolhido pela produtora EA Sports para ser a imagem do game, que será lançado em outubro, e será anunciado nesta quarta-feira como garoto-propaganda.

Em sua primeira temporada, após ser contratado do Santos, o jogador de apenas 19 anos caiu nas graças do técnico Zinedine Zidane. Ele somou 26 jogos disputados, três assistências e sete gols marcados, sendo quatro na Champions League. O bom início no Real Madrid rendeu-lhe uma convocação para a Seleção Brasileira principal, comandada pelo técnico Tite.