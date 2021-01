Deputado do DEM troca Maia por Arthur Lira

Após tentar, sem sucesso, se viabilizar candidato à presidência da Câmara pelo bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o deputado federal Elmar Nascimento (DEM-BA) trocou o companheiro de partido e se juntou à campanha de Arthur Lira (PP-AL).

Nascimento está na comitiva do candidato de Jair Bolsonaro, que parte na manhã desta terça-feira rumo ao Amapá e ao Pará.

No fim do ano, em mensagem encaminhada à bancada do DEM, o deputado se disse “inexplicavelmente traído” pelo presidente da Câmara e “estranhamente relegado” na escolha do candidato à sucessão de Maia.

Amigão de Lira, Nascimento havia rompido com o líder do Centrão em disputa pelo comando da Comissão de Orçamento. Águas passadas.