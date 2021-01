Deputada cobra sessão extraordinária para julgar assédio sexual

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A deputada estadual Isa Penna (PSOL) já soma o apoio de 18 parlamentares no pedido para que o caso de violência sexual do qual foi vítima em dezembro seja julgado ainda no mês de janeiro, durante o recesso.

Entre os que apoiaram a requisição estão Janaína Paschoal (PSL), Leci Brandão (PCdoB), Delegada Graciela (PL), Marina Helou (Rede), Professora Bebel (PT), Conte Lopes (PP) e Major Mecca (PSL), além da bancada do PSOL.

O caso envolve Fernando Cury (Cidadania), flagrado numa sessão de dezembro de 2020 colocando a mão na lateral dos seios da deputada.

No dia 28 de dezembro, a procuradoria da Assembleia emitiu parecer informando que o Conselho de Ética que julgará o caso da deputada só poderá se reunir durante o recesso caso tenha respaldo da maioria absoluta, de 48 parlamentares.

“Nem Macris nem Doria me procuraram para oferecer solidariedade”, diz a deputada, em referência ao presidente da Casa, Cauê Macris, e o governador João Doria, ambos do PSDB.

Agora, Isa Penna estuda a possibilidade de entrar com um mandado de segurança para a abertura da sessão. Caso não consiga, terá que esperar pela retomada dos trabalhos, prevista para fevereiro.