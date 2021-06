Demitido, dirigente da CBF próximo a Bolsonaro perderá salarião

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Interlocutores da CBF que acompanhavam os passos de Walter Feldman na entidade dizem que o secretário-geral andava muito seguro de que ficaria no cargo por causa do relacionamento desenvolvido por ele com Jair Bolsonaro.

O salário do número dois na hierarquia administrativa da CBF sob Rogério Caboclo, hoje afastado, chegaria, segundo essas fontes, próximo de 180.000 reais.

“Era um salário ‘razoável’ para tirá-lo da política. A CBF é uma entidade privada e com montanha de dinheiro para tudo: avião, passagens, almoços e jantares no restaurante na sede do Rio. Que coordenava e definia tudo? Walter Feldman”, diz essa fonte.