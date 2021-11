Datena deixa o PSL para se filiar ao PSD e disputar o Senado por São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pré-candidato do PSL á Presidência, o apresentador José Luiz Datena resolveu deixar o partido para se filiar ao PSD, comandado por Gilberto Kassab. E o plano eleitoral para 2022 mudou, pelo menos por enquanto: ele agora deve disputar o Senado por São Paulo.

Datena, que comanda o Brasil Urgente na Band, entrou no partido de Luciano Bivar em julho. Na ocasião, ele foi anunciado como presidenciável. Desde então, no entanto, o PSL acertou a fusão com o DEM para, juntos, se tornarem o União Brasil. Ocorre que a agora sigla-irmã já tinha o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta como pré-candidato.

A informação sobre a mudança de planos do apresentador foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pelo Radar.