Líder de Bolsonaro passa a ser formalmente investigado na CPI, diz Renan

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Relator da CPI da Pandemia no Senado, Renan Calheiros anunciou nesta quarta que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, agora é formalmente investigado pela comissão.

Barros teria atuado para colocar de pé um esquema de compra superfaturada de vacinas contra Covid-19 no Ministério da Saúde.

“Pelo conjunto da obra, pelos indícios, pelo envolvimento, pela comprovação da participação dele em muitos momentos, ele a partir de hoje é mais um investigado formal da comissão parlamentar de inquérito. No enfrentamento da pandemia, no caso Covaxin e em outros casos. A CPI tem notícia de outras pessoas que negociaram vacinas com o Ricardo e que foram mandadas para o Roberto Ferreira Dias”, disse Calheiros.