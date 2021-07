CPI recebe quebra de sigilo do celular de Eduardo Pazuello

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A CPI da Pandemia recebeu nesta quinta o relatório com dados do sigilo telefônico do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

O material foi encaminhado aos senadores pela TIM. Pazuello é uma das figuras investigadas na comissão por supostamente negligenciar a compra da vacinas enquanto o governo fabricava cloroquina e negociava com picaretas a aquisição de doses superfaturadas e inexistentes.