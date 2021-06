CPI da Pandemia aprova convocação de mais um ministro de Bolsonaro

A CPI da Pandemia aprovou há pouco a convocação de mais um ministro do governo Jair Bolsonaro. O chefe da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, terá que depor no Senado.

O requerimento foi apresentado pelo senador Eduardo Girão, que se declara como independente, mas tem se alinhado aos interesses do governo federal. O único voto contrário foi do governista Marcos Rogério.

A comissão aprovou ainda que sejam convidados o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Zasso Pigatto, e um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

A pedido do senador Humberto Costa, do PT, a comissão adiou para a próxima semana a votação do requerimento de convocação do secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Eduardo Gabas, que foi ministro de Dilma Rousseff.