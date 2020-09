Com ‘pneumonite’, presidente do STF segue internado em Brasília

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, segue internado nesta segunda-feira no Hospital DFStar. Ele deu entrada no hospital neste domingo com um “quadro respiratório estável”.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do ministro, após exames iniciais, “a equipe médica tem como principal hipótese a pneumonite por hipersensibilidade ou alérgica”.

Também segundo o boletim, o ministro “encontra-se no quarto e passa bem, mas ainda sem previsão de alta”.