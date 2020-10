Com 1%, Tatto recebe do PT o dobro que Benedita, Marília e Luizianne

Atualizado em 9 out 2020, 11h55 - Publicado em 9 out 2020, 11h24

O petista Jilmar Tatto está empacado na corrida eleitoral por São Paulo. Nova rodada do Datafolha nesta semana confirmou seu pífio desempenho: 1% de intenção de votos, amargando o oitavo lugar. Mas não é por falta de dinheiro.

O diretório nacional do PT injetou 2,1 milhões de reais na campanha de Tatto.

Enquanto isso, as mulheres do PT, candidatas com reais chances de vitória em outras capitais, receberam quinhões bem menos generosos.

Tatto, até agora, recebeu mais que quatro petistas que não estão fazendo o papelão do colega nas pesquisas.

Marília Arraes, candidata em Recife, está em segundo, com 17% (Datafolha) das intenções de voto, e recebeu até agora do PT nacional 976.000 reais.

Luizianne Lins, em Fortaleza, está em segundo lugar com 23% das intenções de voto e foi contemplada com 900.000 reais.

Benedita da Silva, no Rio, está em quarto lugar, com 8% das intenções de voto, mas em empate técnico no limite com o segundo, Marcelo Crivella. Ela levou 900.000 reais.

Adriana Accorsi, em Goiânia, está em terceiro lugar com 6% e o PT só lhe repassou 380.000 reais até agora.

Até a noite de quinta-feira, o valor destinado a Tatto superava o montante para Benedita, Marília e Luizianne juntas.