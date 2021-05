Ciro ‘só gosta dele mesmo’, diz Lula sobre ataques do pedetista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após ser chamado por Ciro Gomes de “o maior corruptor da história brasileira”, o ex-presidente Lula afirmou nesta quarta que o pedetista só gosta de si próprio e que não tem chances de vencer uma disputa eleitoral.

“Eu adoraria dizer que o Ciro é um amigo, mas infelizmente ele não quer. Ele quer brilhar e só gosta dele mesmo, mas nunca passou de 12% numa pesquisa. Não farei jogo rasteiro”, afirmou o petista em entrevista à Rádio Folha de Pernambuco.

Lula declarou ainda que o centrão não está fechado com Bolsonaro para 2022 e que tem pedido para a bancada petista conversar individualmente com cada partido.

“O centrão está com Bolsonaro apenas em coisas específicas, em função das emendas parlamentares que ele tem para distribuir. Ao apagarem-se as luzes do Congresso, cada partido tem o interesse voltado para seu estado”, afirmou.