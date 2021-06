Ciro, governador do RS e Mandetta debatem como ‘presidenciáveis’ na quinta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Giro Gomes (PDT), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o ex-ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta (DEM), participarão na próxima quinta, 1, de um debate virtual promovido pelo jornal Estadão.

Os três são cotados como possíveis adversários de Bolsonaro nas eleições presidenciais do ano que vem. A chamada para o debate nas redes sociais diz que os participantes são representantes do chamado “centro democrático”.

Esse termo, “centro democrático”, é a forma que alguns setores da sociedade estão se referindo a políticos de centro-direita ou centro-esquerda que não aderiram ao radicalismo bolsonarista. O evento ocorrerá na próxima quinta, a partir das 18h30.