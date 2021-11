Centro de Inteligência do Exército compra até drones para suas operações

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Centro de Inteligência do Exército anunciou recentemente uma compra de equipamentos de tecnologia da informação, no valor de 2,9 milhões de reais, para atender ao Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) e a Escola de Inteligência Militar (EsIMEx).

A lista inclui 150 aparelhos celulares com memória interna de 64 gigabytes, 15 aeronaves teleguiadas não tripuladas (drones) com alcance de até 7 quilômetros e com câmeras de alta resolução, 31 câmeras fotográficas digitais para fotos e vídeos de alta resolução e lentes de longo alcance.