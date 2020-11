Caso de vereador do PT assassinado em Paraty não é isolado – entenda

Casos como o do candidato a vereador pelo PT morto nesta quarta-feira com um tiro na cabeça em Paraty não são episódios isolados nas estatísticas eleitorais. Segundo dados do TSE, na reta final do primeiro turno das eleições já foram contabilizados 136 falecimentos de postulantes aos cargos de prefeito e vereador.

A morte de Valmir Tenório, o “Valmir do Bibi”, se soma a outras nove registradas pelo PT até agora. O partido ocupa o quarto lugar no ranking dos que mais perderam candidatos nesta eleição. O DEM registra 16 mortes, o MDB, 15, e o PSD, 11.

Neste ano, as fatalidades não foram atribuídas apenas à violência ou às causas naturais. Diversas baixas ocorreram também por conta da pandemia do novo coronavírus. Foi o caso de Edileusa Lós (MDB), vice na chapa de Arthur Henrique, líder das intenções de voto em Boa Vista, capital de Roraima.

Na soma geral, foram 128 óbitos em 2016. Portanto, mesmo sem o processo eleitoral ter acabado, 2020 já registra um aumento de 6% no número de óbitos. Os dados foram compilados por Arthur Fisch, consultor de inteligência eleitoral da plataforma Confirma e pesquisador da FGV, onde participou do desenvolvimento da base de dados eleitorais CEPESPData.