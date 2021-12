Carla Zambelli vira dor de cabeça para ruralistas na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A bancada ruralista do bolsonarismo está em guerra com Carla Zambelli. A presidente da Comissão de Meio Ambiente caiu em desgraça ao permitir o domínio da oposição no colegiado.

O ponto de ruptura ocorreu recentemente, quando a deputada bolsonarista dormiu no ponto ao permitir que os colegas rejeitassem um projeto de lei proposto ela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, quando exercia o mandato de deputada.

Em 2016, a atual ministra, com apoio da Frente Parlamentar Agropecuária, propôs a criação de uma lei que autorizaria a alimentação de animais em áreas tidas como reserva legal. A proposta da ministra foi reprovada pela Comissão do Meio Ambiente chefiada por Zambelli.

Em grupos de WhatsApp de ruralistas e bolsonaristas, a deputada Zambelli foi premiada com adjetivos nada elegantes.