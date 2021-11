Candidato de Doria em SP, Garcia negocia apoio do União Brasil

Pré-candidato do PSDB ao Palácio dos Bandeirantes, o vice-governador de São Paulo Rodrigo Garcia está contando com o apoio do União Brasil na disputa do ano que vem.

Em evento do Sindhosp — entidade que representa hospitais privados do estado —, na última quinta-feira, o tucano afirmou a jornalistas que tem “grande expectativa” de uma aliança com a nova sigla, nascida da fusão entre DEM e PSL.

“Tenho dialogado muito com os dirigentes do União, Bivar, Rueda, ACM Neto. Temos uma expectativa muito grande e a minha proposta é ajudá-los a formar um grande partido no estado de São Paulo. Já são grandes e poderão ficar ainda maiores”, declarou o vice de João Doria.

Quem mantém conversas avançadas com o União Brasil é Geraldo Alckmin, que sinalizou estar disposto a concorrer ao governo de São Paulo no ano que vem. De saída do PSDB, o ex-governador também negocia com o PSD de Gilberto Kassab.