Brasil é escolhido pelo Pacto Global da ONU para programa anticorrupção

O Pacto Global da ONU criou um movimento anticorrupção para o setor privado e o Brasil, junto com Ucrânia, Quênia e Índia, foi um dos países selecionados a participar da primeira etapa, prevista para durar quatro anos.

As principais ações têm foco em diversos setores, como os de infraestrutura e construção civil, e visam definir parâmetros, metas e ações concretas para erradicar a corrupção.

Para as empresas e setores que quiserem desenvolver ações junto à Rede Brasil do Pacto Global, o primeiro protocolo com as diretrizes para a implementação de ações anticorrupção já foi desenvolvido.