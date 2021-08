Bolsonaro vai a Manaus pela segunda vez na pandemia, mas ignora hospitais

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, entregarão 500 casas a famílias de baixa renda de Manaus (AM) na próxima quarta-feira.

Será a segunda vez que o presidente visita Manaus depois do colapso dos hospitais ocorrido em janeiro deste ano em razão da falta de oxigênio para tratar pacientes internados com a Covid-19.

Em abril, três meses depois que as cenas do caos sanitário na capital amazonense tomaram o Brasil, Jair Bolsonaro fez uma visita à cidade acompanhado do então ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Na ocasião, Bolsonaro recebeu o título de cidadão amazonense do governador Wilson Lima e de deputados estaduais locais e inaugurou um centro de convenções. Ele também circulou sem máscara e causou aglomeração durante sua chegada no aeroporto.

A visita aconteceu quatro dias antes de a CPI da Pandemia ser instalada no Senado. Um dos focos dos trabalhos é justamente o de investigar possíveis negligências do governo federal na crise do Amazonas, reduto eleitoral do presidente da comissão, Omar Aziz.

Nesta quarta, assim como ocorreu em abril, o presidente Bolsonaro e sua comitiva passarão longe dos hospitais locais.

O presidente entregará chaves de apartamentos do conjunto popular chamado Residencial Manauara, que já entregou 1.284 casas entre 2016 e 2020. Os 500 apartamentos irão beneficiar cerca de 2 mil pessoas.