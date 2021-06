Bolsonaro tem que ser punido pela CPI ou sofrer impeachment, diz Lula

Principal adversário de Jair Bolsonaro na corrida eleitoral de 2022, o ex-presidente Lula disse nesta quarta que o presidente Jair Bolsonaro mente todos os dias, desrespeita os brasileiros e não tem “humanismo” para enfrentar a pandemia e evitar que mais brasileiros morram por Covid-19.

“A gente vê que o Brasil não fez a lição de casa. Nós estamos correndo atrás do prejuízo. Quero prestar solidariedade às famílias dos que morreram porque não é pouca coisa o que aconteceu neste país e ainda pode acontecer, porque o governo continua mentindo. O governo não trata as pessoas com respeito. Foram irresponsáveis porque o presidente da República não tem o menor humanismo dentro dele”, disse Lula em entrevista a uma rádio do Piauí.

Para o petista, só resta ao país esperar que a CPI da Pandemia peça a punição de Bolsonaro ou que a Câmara abra o impeachment para tirar o mandato do presidente.

“As instituições vão ter de tomar conta disso. Ou tem um relatório da CPI que peça punição a Bolsonaro, ou a Câmara pega um dos processos de impeachment e coloca em votação, porque não é possível que a gente tenha um presidente da República desrespeitando todo santo dia as instituições e tentando jogar a sociedade contra as instituições”, diz Lula.