Bolsonaro e ministros entregam PEC dos precatórios e Auxílio Brasil a Lira

Acompanhado de oito ministros, o presidente Jair Bolsonaro foi até a Câmara na manhã desta segunda-feira entregar ao presidente da Casa, Arthur Lira, a PEC dos Precatórios e uma medida provisória que cria o novo programa social Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.

Bolsonaro anunciou que o valor do benefício será pelo menos 50% maior. Lira agradeceu a deferência da presença do presidente e de sua equipe e disse que a Câmara ansiava pelo projeto. “Recebemos de muito bom gosto”, declarou.

“Todos estão de parabéns. É um tratamento cada vez mais harmonioso e produtivo entre o Executivo e o Legislativo”, comentou Bolsonaro.

O presidente levou a tiracolo os ministros Paulo Guedes (Economia), João Roma (Cidadania), Ciro Nogueira (Casa Civil), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), Milton Ribeiro (Educação), Bruno Bianco (AGU), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (GSI), além do senador Flávio Bolsonaro.

Sobre a PEC dos Precatórios, Guedes justificou a proposta pela previsibilidade dos gastos e a exequibilidade do Orçamento da República, alegando que um governo pode ser afetado de vez por erros de 30 anos atrás.

A entrega ocorre em meio à crise institucional protagonizada por Bolsonaro com integrantes do Judiciário, contra quem ele tem disparado ataques frequentes, como os ministros do STF Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.