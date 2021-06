Bolsonaro diz não se preocupar com fundo partidário por ter ‘caneta BIC’

Na tradicional conversa com os fãs na saída do Palácio da Alvorada na manhã desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado por uma apoiadora sobre qual o partido que ele vai se filiar e ofereceu uma explicação no mínimo curiosa sobre por que não está preocupado com o fundo partidário para a campanha do ano que vem.

“Tem alguma posição pra passar ou a gente fica só esperando mesmo?”, perguntou a bolsonarista, dando início ao assunto.

“O ideal é se você não precisasse de um partido para disputar eleição. Agora os partidos… todos têm seus problemas”, respondeu Bolsonaro, que na sequência rechaçou qualquer chance de o Brasil permitir candidatura independente.

O “problema” mais recente é a rebelião de uma ala do Patriota contrária à sua entrada na legenda — em disputa com o Adilson Barroso, presidente do partido, que o convidou para disputar a reeleição pela sigla. Flávio Bolsonaro se filiou no fim do mês passado para abrir caminho para o pai, mas não teve sucesso até agora.

“Eu, por mim, já tinha escolhido um partido, mas sempre… olha o PSL mesmo, uma minoria fazendo besteira, uma minoria, eu tive que sair de lá. Porque um vereador fazer uma besteira num canto, quem era o culpado era eu. Nem sabia que existia aquele vereador. Tudo bem…”, comentou Bolsonaro.

Ao lado dos deputados federais Bia Kicis e Filipe Barros, ambos do PSL, ele disse que os parlamentares atualmente não podem deixar suas legendas por questão de fidelidade partidária. E previu um “momento difícil” para os aliados quando ele escolher seu destino. Nesse momento, Bolsonaro fez menção ao poder da sua “caneta BIC”, que liberou 20 bilhões de reais de uma só vez em uma medida provisória no fim do ano passado.

“Deve ser um partido pequeno, quem vier pro meu partido sabe que não vai televisão nem dinheiro. No PSL tem bastante dinheiro e bastante televisão. São 8 milhões [de reais] por mês. E alguns falaram, inclusive, que eu tava de olho no fundo partidário. Uma caneta BIC, uma canetada, como eu dei em dezembro, 20 bilhões de reais… eu tô preocupado com 8 milhões de fundo partidário? Não tenho preocupação com isso”, declarou.

O presidente só esqueceu de lembrar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.