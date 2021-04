Bolsonaristas tentam evitar que delegado fale de denúncia contra Salles

O começo da audiência pública convocada pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara para ouvir o delegado Alexandre Saraiva, ex-superintendente da PF no Amazonas, falar sobre a queixa-crime apresentada ao STF contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi tumultuado por pedidos de deputados bolsonaristas para cancelar a sessão.

Após a fala inicial do presidente do colegiado, Waldenor Pereira, do PT, o deputado Major Vitor Hugo, líder do PSL na Casa, apresentou questão de ordem para suspender a audiência, argumentando que não há razão regimental para realizá-la naquele espaço. Para ele, o depoimento de Saraiva — que foi tirado do posto no último dia 15, um dia depois de denunciar Salles ao Supremo — até poderia ser realizado, por exemplo, na Comissão do Meio Ambiente, comandada pela também bolsonarista Carla Zambelli.

O chefe da comissão logo rejeitou o pleito e justificou que tanto o regimento da Câmara quanto o do colegiado dão respaldo para que a sessão seja realizada. Zambelli protestou e continuou falando ao microfone mesmo depois de Pereira dar a palavra inicial a Saraiva.