Aplicativo de delivery lança guia contra racismo, assédio e homofobia

O aplicativo de delivery 99Food acaba de lançar um guia de boas práticas com o objetivo de promover o respeito entre clientes, entregadores e restaurantes, além de fortalecer a diversidade.

O ‘Guia da Comunidade’ foi desenvolvido em parceria com o Instituto Ethos.

Segundo a 99, de todas as ocorrências registradas no último ano na plataforma envolvendo segurança, 64% estão relacionadas a desrespeito. Deste total, as agressões verbais são 20% e, as físicas, 4%. Os episódios de assédio somam 3% e, os de discriminação, 2%.

Entre as orientações da cartilha, há conteúdos sobre o combate à discriminação contra as mulheres, população negra e LGBTI+. O material oferece dicas de segurança para clientes, entregadores e restaurantes parceiros, além de instruções para lidar com situações sensíveis.

O guia traz, ainda, um passo a passo sobre como usuários e entregadores devem agir caso presenciem ou sejam vítimas de algum tipo de ofensa, assédio, golpes ou discriminação.