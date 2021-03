Aposentado do STJ, Nefi Cordeiro já tem escritório de advocacia para atuar

O ex ministro do STJ Nefi Cordeiro surpreendeu os colegas do tribunal no início do mês ao anunciar sua aposentadoria da Corte, onde poderia despachar até 2038.

Militante do “garantismo jurídico”, o ex-ministro deixou o tribunal para mudar de lado do balcão e atuar na advocacia. Nefi vai se unir ao escritório Peres e Novacki Advocacia, do ex-ministro da Agricultura do governo de Michel Temer Eumar Novacki.

Nefi já entrou com o pedido de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele está impedido de advogar no STJ por três anos, mas não pode atuar em outras esferas da Justiça.