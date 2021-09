Bolsonaro cancela viagem ao Paraná, após contato com Queiroga

Jair Bolsonaro teve contato direto e permanente com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Bolsonaro estava sem máscara em diferentes momentos de contato com o auxiliar. Depois do anúncio de que Queiroga testou positivo para o coronavírus, o presidente ensaiou realizar agendas por videoconferência. O isolamento, no entanto, vai durar pouco.

O Planalto anunciou há pouco a viagem do presidente na próxima sexta para Ponta Grossa, no Paraná. Bolsonaro vai participar da solenidade de “Entregas do Governo Federal ao Estado do Paraná”, que ocorrerá no Centro de Eventos de Ponta Grossa. Vem mais aglomeração aí.

ATUALIZAÇÃO, 13H21 — O Planalto acaba de cancelar a viagem de Bolsonaro.