Ambev reforma geladeiras e reduz emissão de toneladas de gás carbônico

O programa da Ambev de transformação de geladeiras usadas em equipamentos ‘ecológicos’ acaba de atingir a marca de 465 mil aparelhos reformados.

Implantada em 2008, a iniciativa permite a redução da emissão de 33 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera por ano, o equivalente a 198 mil árvores.

Por meio do projeto de economia circular, atualmente 70% das geladeiras de revendedores foram transformadas nos chamados eco coolers. A meta é que, até 2025, 100% de todas as geladeiras sejam transformadas em ecológicas, num total de 660 mil equipamentos.

Os eco coolers também geram economia. As geladeiras de resfriamento de cerveja quando transformadas em ecológicas apresentam uma economia de 46% no consumo de energia elétrica. Já os equipamentos de bebida não alcoólicas (como refrigerantes) representam 50% de redução no consumo energético.