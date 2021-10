Acordo da Braskem com a Prefeitura de Maceió ameaça desmoronar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 1 out 2021, 09h55 - Publicado em 2 out 2021, 16h10

Deve ruir a tentativa de acordo entre a Braskem e a Prefeitura de Maceió no caso do afundamento de bairros da capital por causa do desmoronamento de minas de sal da companhia.

Além de provocar a remoção emergencial de milhares de famílias, a ação da petroquímica na região provocou danos aos cofres públicos, segundo integrantes da prefeitura da capital alagoana, ao condenar o comércio e a infraestrutura existente no local –hospital, escolas, corredores de transporte…

Quem acompanha a discussão em torno da indenização que a petroquímica deve pagar ao governo municipal — para além da questão das famílias — diz que a pedida da prefeitura supera em 10 bilhões de reais a oferta de indenização da empresa.

Com isso, o litígio bilionário deve se arrastar pela Justiça e prejudicar o processo de venda da companhia, hoje uma das apostas da antiga Odebrecht, atual Novonor, para fazer caixa.

“Os interessados em comprar a parte da Novonor na petroquímica não têm ideia da dimensão do problema”, diz um interlocutor da prefeitura.