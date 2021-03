‘A gente volta a sorrir quando você sair’, diz Maia a Bolsonaro

Para tirar o foco do noticiário da mansão do filho Zero Um, o presidente Jair Bolsonaro voltou a radicalizar nas declarações sobre a pandemia nesta quinta, durante encontro com produtores rurais no interior de Goiás.

“Vocês (produtores rurais) não ficaram em casa, não se acovardaram. Nós temos que enfrentar nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se só pararmos?”, disse Bolsonaro.

Não demorou para que os adversários do presidente rebatessem a fala. Rodrigo Maia, por exemplo, focou em 2022: “A gente volta a sorrir quando você sair. Até lá, paciência e serenidade.”