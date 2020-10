O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por que a Lava Jato não pode acabar tão cedo Um novo escândalo na Praça dos Três Poderes Por Ricardo Noblat - Atualizado em 24 out 2020, 09h21 - Publicado em 24 out 2020, 09h00

O mundo quase desabou na cabeça do então presidente Lula quando se soube que um avião da FAB fizera uma escala em São Paulo só para levar a Brasília alguns dos seus filhos adolescentes e amigos deles. E que uma lancha presidencial, no fim de semana, foi posta a serviço da malta em alegre passeio no Lago Paranoá.

Imagine se o filho mais velho de Lula fosse à época mais do que um adolescente e estivesse sendo investigado sob a suspeita de lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa… E que Lula acionasse o ministro do Gabinete de Segurança Institucional e o chefe da Agência Brasileira de Inteligência para ajudar o rapaz…

Foi isso o que fez o presidente Jair Bolsonaro em socorro do seu filho Flávio, o Zero Um, acusado por tais crimes pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A Receita Federal também foi convocada para ver o que poderia fazer pelo garoto. A história é o mais novo escândalo político da Praça dos Três Poderes.

O prestativo chefe da Agência Brasileira de Inteligência, o delegado Alexandre Ramagem, é aquele que Bolsonaro quis nomear para Diretor-Geral da Polícia Federal. Outro dia, Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato porque seu governo é totalmente imune à corrupção. Vida longa à Lava Jato!