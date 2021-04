Mesmo que não saiba, você pode ser um bolsonarista!

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se você, sem nenhuma necessidade, circula por aí indiferente à ação do vírus que já matou mais de 300 mil brasileiros até agora; se acha que pessoalmente nada tem a ver com isso; se quer mais é dar-se bem na vida extraindo vantagens de tudo e de qualquer coisa; e se pouco lhe importa que tipo de regime político o país adote; você pode até não saber nem se incomodar, mas no fundo, no fundo, você é um bolsonarista de raiz. Ou já votou no ex-capitão só para derrotar a esquerda ou poderá votar no ano que vem.

