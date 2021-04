O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Afirmo com toda a transparência, com toda a decência que é algo do meu caráter: não vou trabalhar um milímetro para mitigar a CPI da Covid nem para que não seja instalada ou não funcione. Considero que decisão judicial deve ser cumprida.” (Rodrigo Pacheco, presidente do Senado)