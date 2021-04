Abaixo o imperialismo: Janet Yellen está de olho no dinheiro dos outros

Nada como ser hiperpotência, com uma moeda na qual são feitas 88% das transações internacionais, entre tantos outros atributos.

A naturalidade com que Janet Yellen, a secretária do Tesouro do governo Biden, propôs uma alíquota mínima para os impostos sobre empresas em todo o mundo é um exemplo de exercício do poder sem nenhum constrangimento.

O imposto global não é uma ideia nova, mas o motivo pelo qual foi ressuscitado por Yellen não podia ser mais óbvio: manter a competitividade das empresas americanas.

O governo Biden tem um projeto hiperkeynesiano de investimentos em massa e uma das fontes de financiamento serão os impostos sobre renda das entidades jurídicas.

A alíquota de 21%, reduzida a este nível pelo governo Trump com base na doutrina oposta, a de que empresas menos agravadas produzem mais e beneficiam a todos, vai subir para 28%. Também haverá uma taxa de 15% para empresas que exercem – legalmente – a contabilidade criativa e movimentam seus ativos em contas externas. A taxa incidirá sobre os lucros que constam na prestação de contas aos investidores.

“As companhias não vão mais poder esconder sua renda em paraísos fiscais como as Ilhas Cayman e a Bermuda”, disse Joe Biden.

Para evitar que países precisando de investimentos e de postos de trabalho ofereçam vantagens fiscais a multinacionais espremidas nos Estados Unidos, nada como um bom imposto global ao estilo do sugerido por Janet Yellen.

“Os Estados Unidos costumavam se comportar como a polícia do mundo; agora, querem se tornar o fiscal global de renda”, reclamou o colunista Ben Wright no Telegraph.

O capital costuma ir para onde é mais bem tratado e a fluidez do capitalismo contemporâneo certamente cria buracos negros fiscais que beneficiam as empresas mais ágeis e mais poderosas, principalmente os quase monopólios do mundo digital.

Mas daí a acreditar que seria possível colocar todos os grandes agentes econômicos internacionais numa hipotética sala de reuniões e sair de lá com um acordo sobre um imposto mínimo global vai uma tremenda diferença.

Mesmo muito distante da realidade, a proposta de Janet Yellen serve como uma sinalização: os americanos vão martelar o assunto sempre que puderem, enquanto gastam como um porta-aviões inteirinho de marinheiros bêbados.

Do ponto de vista de observadores neutros, será interessante acompanhar qual sistema funciona mais: o de Donald Trump, baseado no incentivo ao espírito animal da livre iniciativa, ou o de Joe Biden, ancorado em investimentos em massa do governo.

Um mês antes da pandemia virar o que viria a ser, em janeiro do ano passado, o desemprego bateu nos Estados Unidos em apenas 3,5%.

Joe Biden pretende não apenas fazer a mesma coisa, com outros métodos, mas superar a pujança dos anos Trump e criar 19 milhões de empregos na base da caneta. Nada sutilmente, a gastança toda tem o nome oficial de Plano de Empregos Americanos.

O grau de ambição do programa Biden é impressionante: além do 1,9 trilhão já liberado para enfrentar os efeitos da pandemia e colocar 1 400 dólares na conta da maioria dos americanos todo mês, ele quer mais 2,3 trilhões para gastar em obras de infraestrutura e investimentos sociais.

Somando tudo, os pacotes já dão quase um quarto do PIB americano. Através dos aumentos de impostos para as empresas, o governo pretende levantar até 2,5 trilhões de dólares em quinze anos.

A favor do governo Biden existem os prognósticos otimistas para a economia pós-pandêmica. Segundo o FMI, os Estados Unidos vão crescer 6,4% este ano, um aumento excepcional para compensar a derrocada do ano passado, e 3,4% o ano que vem.

Outros países que controlaram a pandemia ou não caíram inteiramente nela também têm perspectivas otimistas de crescimento. China, 8,4%. Índia, 12,5%. Reino Unido, 5,3% este ano e 5,1% em 2022.

Dá uma inveja danada.

Sobre o aumento de impostos, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo e unanimemente considerado o maior malabarista fiscal do planeta, declarou que apoia o plano do governo Biden de focar em gastos em infraestrutura e que isso “vai exigir concessões de todas as partes”.

“Esperamos que o Congresso e o governo se unam para encontrar a solução correta e equilibrada para manter ou aumentar a competitividade dos Estados Unidos”.

Só não pode ser aumentando o imposto dos outros.