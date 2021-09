Esse texto não é uma propaganda petista. É uma conclusão natural após as manifestações da “terceira via” deste domingo, 12. Elas foram um fiasco.

O Brasil deveria ter uma terceira via, mais do que isso: o Brasil merece ter. Mas precisamos ser realistas e admitir que hoje, dia 13 de setembro de 2021, um terceiro caminho político ainda não existe.

MBL, Vem Pra Rua, PDT, PC do B, ou seja movimentos de direita e de esquerda, presidenciáveis como João Doria, Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta e a senadora Simone Tebet não juntaram gente suficiente em diversas capitais do país.

As fotos são reveladoras. A terceira via aponta o dedo para o fato de que parte das esquerdas não participaram do “Nem Bolsonaro Nem Lula”. Isso igualmente não resolve o problema. Só o lema já exclui os petistas e outros partidos mais próximos de Lula.

O PT continua sendo a maior força política do país, ou Lula, segundo as pesquisas eleitorais do momento. O partido aceitar participar deste rescaldo, que é inclusive do antipetismo, não faz sentido algum.

Se o país realmente deseja se unir para não dar a chance alguma à reeleição de Bolsonaro, que após quase três anos, só trouxe caos ao país… bem, será preciso altruísmo, o que na política brasileira é quase impensável.

Contudo, se houve um momento em que as rixas deveriam ser deixadas de lado, esse momento se chama hoje, “terceira via”.

Por outro lado, é importante dizer que o ex-presidente pode ter a maior capacidade de mobilização, mas ele só ganhou eleição quando foi além do seu grupo político. Se não atrair o centro, o PT também pode não ganhar. Seja como for, a prioridade agora deveria ser juntar forças contra quem ameaça a democracia.

Repito: esse texto não é uma propaganda petista. Esse texto faz apenas uma constatação. Hoje, não há #ForaBolsonaro sem Lula.