Laboratório de Santarém quer identificar novas cepas da Covid-19

Parceria entre o governo do Pará e a Universidade Federal Oeste do estado (Ufopa) reativou, nesta quarta-feira, 24, o Laboratório de Biologia Molecular (Labimol), em Santarém, que só havia funcionado de forma provisória. A ideia é que seja implementado um sistema de vigilância genômica que têm como objetivo monitorar os vírus em circulação e identificar as variantes. O trabalho será realizado por meio do sequenciamento genético de amostras colhidas em esgotos e praias da região.

O laboratório pretende desenvolver também pesquisas avançadas, além da realização de três mil exames por mês para diagnosticar a possível presença do novo coronavírus (Covid-19). O Labimol é uma unidade de pesquisa, sem atendimento ao público. O material analisado é enviado pelas unidades de saúde dos municípios da oeste do Pará.