Frase do dia

“Os juízes podem ter as suas opções, podem ser casados, ter filhas, netos. O juiz não pode levar para o julgado os seus valores que não são valores constitucionais. O Estado é laico. Você pode acreditar no que você quiser, mas eu sou juiz da Constituição” (Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, reagindo aos movimentos de André Mendonça, novo ministro da Corte, que tem pregado em igrejas evangélicas para agradecer a nomeação ao STF. Mendonça disse o seguinte: “Estamos preparados para a cruz. Eu nunca tive dúvida das promessas de Deus e daquilo que Deus tinha me dito anos atrás”.