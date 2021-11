A nova lição que Alexandre de Moraes deu em Jefferson

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de afastar Roberto Jefferson da presidência do PTB é mais um passo para declarar o ostracismo político do ex-deputado.

Enquanto ainda está preso, Roberto Jefferson não tem mais aparecido postando bizarrices em suas redes sociais. A dúvida é se o político vai voltar a postar os absurdos nos quais acredita quando sair da prisão.

A prisão de Jefferson foi uma importante mensagem de que há limites para a liberdade de expressão.

De dentro do hospital, internado para fazer um cateterismo, o ex-deputado foi capaz de atacar Alexandre de Moraes ao chamá-lo de “Xandão” e dizer que sua prisão era “fruto de atitude arbitrária e autocrática de um ser abominável”.

Antes, em áudio gravado em agosto, quando foi preso, Roberto Jefferson já havia ameaçado o ministro. “Já falei para o Xandão uma vez e vou repetir: ‘o buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Sei que você é metido a valente, mas nossa conta é pessoal daqui para frente. Não tem saída”.

Ao determinar a prisão de Jefferson e suspender a presidência do PTB, Alexandre de Moraes está fazendo um favor para o país e delimitando a linha que essas pessoas não devem ultrapassar com o argumento de estarem usando sua “liberdade de expressão”.

A arrogância demonstrada pelo ex-deputado deve estar sendo tratada enquanto ele cumpre a prisão. A esperança é de que, quando voltar à liberdade, o político tenha entendido que não pode dizer o que quer achando que não haverá consequências dessa atitude.