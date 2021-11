A decisão do STF é derrota também para Rodrigo Pacheco

O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e provável candidato do PSD à presidência, escorregou nesta terça-feira, 9, numa casca de banana. De Glasgow, onde está participando da reunião da COP-26, ele deu uma entrevista defendendo que… o Orçamento Secreto não existe, porque não é secreto. E que é fácil saber os parlamentares que estão nas emendas do relator, e para quem o dinheiro é destinado.

Isso contraria tudo o que já se publicou sobre o assunto e o que está no voto da ministra Rosa Weber. Ele estava até então em silêncio, o que deixava sobre o deputado Arthur Lira a conta dessa briga. Acabou entrando no navio exatamente quando ele começa a fazer água.