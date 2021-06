Rui Costa critica promessas de antecipar vacinação: ‘Sem base concreta’

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), criticou no Twitter a promessa de antecipação das datas para a vacinação de pessoas do público-alvo, como tem sido feito por alguns governantes e afirmou que anúncios “sem base” não são o seu “estilo”.

No último domingo, 13, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou pela segunda vez antecipação no calendário de vacinação de São Paulo, que agora deve imunizar as pessoas acima de 18 anos de idade com a primeira dose até dia 15 de setembro. Mais cedo, o governador de Goiânia, Ronaldo Caiado (DEM), também havia afirmado que até setembro imunizará toda a população do estado acima de 18 anos.

Só descansarei quando o último goiano for vacinado contra a COVID-19. Com as novas remessas a caminho, já em setembro vamos vacinar até a faixa etária dos 18 anos! Preparem os braços, goianos e goianas! A sua hora de vacinar está chegando! 💉💪🙏#Éporvocêqueagentefaz — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 14, 2021

“Vejo muitos comentários engraçados nas redes sociais me cobrando uma data para a conclusão da vacinação do público adulto. Vocês me conhecem e meu estilo não é esse, com anúncios e sem base concreta para materializá-los”, afirmou. “Quando o governador fala, é para cumprir. É desta forma que eu trabalho”, acrescentou.

Segundo o governador da Bahia, como o governo federal “não cumpre o prazo de entrega das vacinas” — situação que se repetiu várias vezes desde o inicio da campanha –, ele não pode “criar uma falsa expectativa nas pessoas”. Mas assegurou que, caso a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) libere as doses da vacina Sputnik compradas pelo estado, está garantida “a vacinação de 75% do público baiano até final de agosto”.

Vejo muitos comentários engraçados nas redes sociais me cobrando uma data para a conclusão da vacinação do público adulto na #Bahia. Vocês me conhecem e meu estilo não é esse, com anúncios e sem base concreta para materializa-los. — Rui Costa (@costa_rui) June 14, 2021

No Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), respondeu de forma bem-humorada ao anúncio de Doria sobre a antecipação da vacinação. Ele chamou o governador de “pai da vacina”. Também deu apoio ao anúncio. “Bora vacinar”, disse.

Me aguarde @jdoriajr. Você é o pai da vacina mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar! 💪💪💪💪 https://t.co/EilkqvlVqI — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 14, 2021