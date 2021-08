Morre aos 77 anos o marqueteiro Duda Mendonça

Um dos mais influentes e requisitados profissionais de marketing político dos últimos anos, Duda Mendonça morreu nesta segunda, 16, aos 77 anos. Devido ao tratamento contra um câncer no cérebro, ele estava internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, há mais de dois meses. Ele deixa quatro filhos e a esposa Aline Mendonça.

Duda fez campanhas para um amplo espectro político, do presidente da Fiesp Paulo Skaf ao pedetista Ciro Gomes. Em parceria com o PT, cunhou o slogan “Lulinha paz e amor”, dando o tom da vitoriosa campanha de 2002. A associação com os petistas também lhe rendeu dores de cabeça. O marqueteiro foi um dos nomes citados no escândalo do mensalão, mas acabou sendo absolvido pelo STF, em 2012. Ele também se tornou alvo das investigações da Lava-Jato e acabou assinando um acordo de delação com a operação, em 2017. Em seu depoimento, confirmou que recebeu 6 milhões de reais da Odebrecht via caixa dois para a campanha de Skaf ao governo de SP em 2014.