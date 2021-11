Como o lançamento da biografia de Lula irá ajudar o hacker da Lava-Jato

O escritor Fernando Morais, autor de Lula, a biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encontrou um meio de ajudar o estudante de direito Walter Delgatti Neto, o Vermelho, que ganhou notoriedade ao vazar conversas no Telegram entre membros da Operação Lava-Jato.

Morais decidiu fazer uma noite de autógrafos em Araraquara, cidade onde Delgatti vive com parentes sob limitações impostas pela Justiça, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de dar entrevistas e acessar a internet – o que, segundo pessoas próximas ao hacker, tem criado dificuldades de subsistência para ele.

Morais, que abriu uma exceção para a iniciativa, já que afirma estar evitando esse tipo de evento público por causa da Covid-19, disse que irá doar a Delgatti o dinheiro dos direitos autorais dos exemplares vendidos na noite de autógrafos, que ocorrerá no dia 13 de dezembro, no auditório da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp.

“Dinheiro, que ele precisa, vai rolar pouco. Mas quero que o Brasil saiba da dívida que tem com esse garoto do interior de São Paulo. Sem a ousadia dele, Lula estaria preso até hoje”, afirmou Morais em seu perfil no Facebook – ele também divulgou uma chave pix para receber depósitos para Delgatti.

O volume 1 da biografia de Lula, lançada neste mês pela Companhia das Letras, retrata o período que vai da infância do petista até a anulação de suas condenações pelo Supremo Tribunal Federal em abril deste ano.