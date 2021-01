Carlos Bolsonaro e viúva de Marielle juntos em comissão da Câmara do Rio

No dia da posse, os vereadores Carlos Bolsonaro (Republicanos) e Monica Benicio (PSOL), viúva de Marielle Franco, nem se cumprimentaram. Dias depois, os dois parlamentares de posições políticas opostas passaram a integrar uma comissão da Câmara dos Vereadores com a finalidade de “acompanhar e promover estudos relativos ao papel institucional da Câmara Municipal para desenvolvimento econômico e tributário das finanças do município”.

Na mesma comissão, de 13 vereadores, está Rogério Amorim (PSL), irmão do deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL), que ficou célebre ao quebrar uma placa com o nome de Marielle durante um ato de campanha em 2018. O grupo já fez uma reunião on-line, dia 21, e tem uma nova nesta terça-feira, 26.

A viúva de Marielle e o filho Zero Dois do presidente Jair Bolsonaro já tinham trocado farpas nas redes sociais no início de dezembro do ano passado, depois que o vereador postou uma foto ironizando o fato de o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) andar com seguranças armados.

Na imagem postada pelo vereador, estava escrito: “O deputado que é contra o armamento legal do cidadão de bem é o mesmo que anda com seguranças armados para defendê-lo”. Ao que Monica rebateu: “Talvez seja porque ele é ameaçado de morte por grupos que sua família sempre defendeu e segue defendendo”.